Бербека: какой будет явка граждан 11 июля

ЦИК постановил, что на июльских выборах своих кандидатов в депутаты парламента смогут выдвинуть 53 политические партии, но какой будет явка – зависит от избирателя.

Утро на Sputnik’e Бербека: какой будет явка граждан 11 июля

Явка избирателей – вопрос чувствительный для любого политика. Предсказать его трудно, но в последние годы намечается тенденция ее снижения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Вячеслав Бербека.

"Интересно, что явка на втором туре президентских выборов 2020 года составила около 60%. Это говорит о том, что интерес к участию наших граждан на тех выборах был повышенным. За последние 10 лет рекордной явкой стало участие молдаван в выборах 2010 года - 63%", - считает эксперт.

Бербека утверждает, что сегодня явка избирателей действительно снизилась. На выборах президента прошлого года был зарегистрирован подъем. На голосование пришли 58% всех желающих, кто имел право голоса.

"Сложно прогнозировать явку 11 июля. На участие в выборах влияет ряд факторов. С одной стороны, нашим гражданам просто может не нравиться все то, что происходит в политике Республики Молдова: дебаты, скандалы, коррумпированная власть. Ведь мы никак не решаем проблему коррупции и нищеты людей", - резюмировал собеседник.

С другой стороны, считает политический аналитик, часть молдаван не верят в возможные позитивные изменения после выборов. Ничего не меняется, поэтому нет смысла принимать участия в выборах.

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