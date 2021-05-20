Андриевский - о серьезном минусе Майи Санду

Политический аналитик рассказал, как правые и левые политические силы Молдовы работают с электоратом и какая работа проводится с избирателями оппонентов.

Утро на Sputnik’e Андриевский: о серьезном минусе Майи Санду

Пятый президент Молдовы Игорь Додон пытался во время второго, третьего и даже четвертого года своего президентства широко "расставить сети": он ходил в посольство Румынии, часто встречался с послом США – свыше 40 встреч за все годы президентства. Додон играл эту роль. В аналогичные игры пытался играть и Владимир Воронин. Это правильная игра, поскольку власти Молдовы должны договариваться со всеми. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова убежденно заявил политический аналитик Виталий Андриевский.

"Проблема проевропейских политических сил Молдовы и в том числе Майи Санду в том, что она явно мало работает с русскоязычным электоратом. Русскоязычные - это не только русские. Это и молдаване, которые привыкли к русскому языку, украинцы, гагаузы, болгары. Тут Майя Санду мало работает с этой категорией лиц. Это большой минус президента, потому что данная категория ощущает недостаток внимания к себе", - считает аналитик.

По мнению Андриевского, президенту стоит обратить внимание на "этот серьезный прокол в ее деятельности", поскольку общенациональным политиком она пока не стала, хотя за нее голосовали и многие русскоязычные.

Политические аналитики в последнее время ощутили лояльность Майи Санду в отношении России – заявлений нет, высказываний тоже. Но чувствуют это в большей части те, кто анализирует политическую жизнь, а не простой народ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova