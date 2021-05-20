19:04 20 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск
Виталий Катанэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Катанэ: почему в Молдове нет новых политиков

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
87 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210520/34806143/Katane-pochemu-v-Moldove-net-novykh-politikov.html

По мнению политического аналитика, новых лиц на политическом поле Молдовы нет, но качественный потенциал в стране есть.

Утро на Sputnik’e
Катанэ: почему в Молдове нет новых политиков

Если посмотреть на имена в предвыборных списках кандидатов в депутаты, то многие участники являются опытными и знакомыми каждому молдаванину политики. Пока новых сил и новых лиц на политическом поле Молдовы нет. Хотя в обществе есть люди качественного уровня. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Виталий Катанэ.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
Граждане должны знать это: чего ждать от будущего парламента Молдовы

"Наверное, такая конъюнктура, когда пока эти люди не могут заявить о себе в политике. Существую фильтры, которые отфильтровывают таких людей, и те не попадают в политические партии. Эти фильтры мы знаем. Это партийные фильтры, то есть это сами политические партии. Лидеры политических партий, скорее всего, выбирают людей, которых они считают близкими к собственным воззрениям", - отметил эксперт.

По мнению Катанэ, главное ценное качество при отборе - лояльность к партии и ее лидерам, а не компетентность и подготовленность кандидата.

"С другой стороны, для того чтобы на политическом поле Молдовы появились новые партии и новые фигуры в другом формате, нужны серьезные финансы и право голоса в массмедиа", - заключил собеседник.

Пока потенциально новые партии и политики в Молдове не обладают достаточными финансовыми ресурсами, страна продолжает следить за старыми участниками политических событий.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Министр юстиции призвал не вовлекать ведомство в политику
Муравский: как молдавские политики рушат отношения с Россией и Евросоюзом

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
Завалов очень много - Лавров подвел итоги первой встречи с Блинкеном
Видео: "Завалов очень много" – итоги первой встречи Лаврова с Блинкеном
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться