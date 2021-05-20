Катанэ: почему в Молдове нет новых политиков

По мнению политического аналитика, новых лиц на политическом поле Молдовы нет, но качественный потенциал в стране есть.

Утро на Sputnik’e Катанэ: почему в Молдове нет новых политиков

Если посмотреть на имена в предвыборных списках кандидатов в депутаты, то многие участники являются опытными и знакомыми каждому молдаванину политики. Пока новых сил и новых лиц на политическом поле Молдовы нет. Хотя в обществе есть люди качественного уровня. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Виталий Катанэ.

"Наверное, такая конъюнктура, когда пока эти люди не могут заявить о себе в политике. Существую фильтры, которые отфильтровывают таких людей, и те не попадают в политические партии. Эти фильтры мы знаем. Это партийные фильтры, то есть это сами политические партии. Лидеры политических партий, скорее всего, выбирают людей, которых они считают близкими к собственным воззрениям", - отметил эксперт.

По мнению Катанэ, главное ценное качество при отборе - лояльность к партии и ее лидерам, а не компетентность и подготовленность кандидата.

"С другой стороны, для того чтобы на политическом поле Молдовы появились новые партии и новые фигуры в другом формате, нужны серьезные финансы и право голоса в массмедиа", - заключил собеседник.

Пока потенциально новые партии и политики в Молдове не обладают достаточными финансовыми ресурсами, страна продолжает следить за старыми участниками политических событий.

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