Муравский: порт в Джурджулештах - продали ли Родину

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал единственным владельцем оператора и арендатора Международного порта Джурджулешты компании Danube Logistics, при этом Джурджулештский порт принадлежит государству.

Утро на Sputnik’e Муравский: порт в Джурджулештах - продали Родину?

Порт, как участок земли с сооружениями, был и остается в собственности государства. Управляет оператором порта, на основании договора о концессии, молдавское общество с ограниченной ответственностью Danube Logistics SRL. Молдавским оно называется потому, что зарегистрировано в Республике Молдова и является молдавским экономическим агентом. Об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономист, бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики РМ Александр Муравский.

"У этого предприятия два собственника: компания из Нидерландов Danube Logistics Holding BV (80% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (20%). То есть, молдавских собственников там не было и нет, хотя это экономический агент Республики Молдова. Произошла внутренняя смена собственников, когда один купил долю другого: Европейский банк (ЕБРР) купил долю нидерландской компании, став единоличным собственником. Само предприятие было и остается экономическим агентом Республики Молдова", - заявил эксперт.

Почему Европейский банк решил выкупить 80% акций - неизвестно. Быть может, считает Муравский, ЕББР решил улучшить ситуацию, закрыв давние судебные разбирательства.

"Я не думаю, что Европейский банк будет долго оставаться собственником Джурджулештского порта. Вероятно, они привлекут более серьезного и надежного инвестора. Ни о какой продаже Родины речь не идет. Порт как был – земля и сооружения – государственным, так им и остался. Оператор, который им управляет на основании договора о концессии, как был иностранным, так иностранным и остался”, - резюмировал собеседник.

Единственное, что надо проверить, заметил экс-министр экономики РМ, это пункт, по которому любые изменения в структуре собственников порта должны быть согласованы с правительством Республики Молдова. Была ли покупка Европейским банком доли нидерландской компании согласована – это, пожалуй, единственный вопрос.

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