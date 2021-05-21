10:31 21 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Александр Муравский
© Sputnik / Rodion Proca

Муравский: порт в Джурджулештах - продали ли Родину

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
352 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210521/34818905/Muravskiy-port-v-Dzhurdzhuleshtakh-prodali-Rodinu.html

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал единственным владельцем оператора и арендатора Международного порта Джурджулешты компании Danube Logistics, при этом Джурджулештский порт принадлежит государству.

Утро на Sputnik’e
Муравский: порт в Джурджулештах - продали Родину?

Порт, как участок земли с сооружениями, был и остается в собственности государства. Управляет оператором порта, на основании договора о концессии, молдавское общество с ограниченной ответственностью Danube Logistics SRL. Молдавским оно называется потому, что зарегистрировано в Республике Молдова и является молдавским экономическим агентом. Об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономист, бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики РМ Александр Муравский.

Международный порт Джурджулешть
© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova
ЕБРР выкупил компанию - оператора морского порта Джурджулешты

"У этого предприятия два собственника: компания из Нидерландов Danube Logistics Holding BV (80% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (20%). То есть, молдавских собственников там не было и нет, хотя это экономический агент Республики Молдова. Произошла внутренняя смена собственников, когда один купил долю другого: Европейский банк (ЕБРР) купил долю нидерландской компании, став единоличным собственником. Само предприятие было и остается экономическим агентом Республики Молдова", - заявил эксперт.

Почему Европейский банк решил выкупить 80% акций - неизвестно. Быть может, считает Муравский, ЕББР решил улучшить ситуацию, закрыв давние судебные разбирательства.

"Я не думаю, что Европейский банк будет долго оставаться собственником Джурджулештского порта. Вероятно, они привлекут более серьезного и надежного инвестора. Ни о какой продаже Родины речь не идет. Порт как был – земля и сооружения – государственным, так им и остался. Оператор, который им управляет на основании договора о концессии, как был иностранным, так иностранным и остался”, - резюмировал собеседник.

Единственное, что надо проверить, заметил экс-министр экономики РМ, это пункт, по которому любые изменения в структуре собственников порта должны быть согласованы с правительством Республики Молдова. Была ли покупка Европейским банком доли нидерландской компании согласована – это, пожалуй, единственный вопрос.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: в порт Одессы впервые за 13 лет вошел американский фрегат
ЕБРР выкупил компанию - оператора морского порта Джурджулешты

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
На северных рубежах: корреспондент RT побывал на военной базе «Арктический трилистник»
Видео: "Арктический трилистник" – как выглядит самая северная военная база России
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться