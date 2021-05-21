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Борис Шаповалов
© Sputnik / Rodion Proca

Шаповалов: ГУМ или ГУАМ - суть одна, антироссийская

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210521/34818978/shapovalov-gum-ili-guam-sut-odna-antirossiyskaya.html

17 мая Украина, Молдова и Грузия создали "Ассоциированное трио", задача которого ускорить их вхождение в Европейский союз, но не все считают, что задача только в этом.

Утро на Sputnik’e
Шаповалов: ГУМ или ГУАМ - суть одна, антироссийская

Такие межгосударственные организации, как ГУМ (Грузия, Украина, Молдова), ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) и Восточное партнерство, – это европейские программы антироссийской направленности, которые пытаются "прикормить" бывшие советские республики, сбив их с дружественного пути с Российской Федерацией, а с другой стороны, создать будущие плацдармы экономического, военного и политического наступления на Российскую Федерацию. Об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Додон: соглашение об "Ассоциированном трио" направлено против России

"Геополитическая ситуация на Евразийском континенте сложилась следующая. Здесь находится экономически мощная и богатая природными ресурсами, огромная по территории Россия, которая никогда не давала спокойно спать Европе. Европа всегда стремилась ее поделить и завладеть ресурсами. С другой стороны, находится загнивающий Европейский союз, переживающий серьезный кризис, который они спровоцировали собственной межкультурной политикой", - считает эксперт.

По мнению Шаповалова, именно здесь кроется естественное противоборство этих двух мощных экономических и политических систем.

"Здесь же присутствует и Китай со своими интересами, в том числе и в Азиатском регионе, который мощно пробивается на рынки Европы. Сегодня мы наблюдаем историческое продолжение жесткой борьбы экономически и политически сильных конкурентов", - резюмировал собеседник.

Следствием этой борьбы, констатирует политолог, является попытка крупных игроков взять под относительный контроль такие мелкие буферные страны, как Молдова, чтобы обеспечить безопасность своих границ.

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