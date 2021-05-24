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Юрий Кротенко

Кротенко: молдавскому государству деньги неинтересны

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210524/34852679/krotenko-moldavskomu-gosudarstvu-dengi-ne-interesny.html

Пандемия стала толчком для развития внутреннего туризма в Молдове – в 2020 году 97% людей, путешествовавших по стране, были гражданами республики, но Молдову доход от туризма не интересует, считает эксперт.

Утро на Sputnik’e
Кротенко: молдавскому государству деньги не интересны

О молдавском туризме должно заботиться правительство страны. Современные потери в туризме республики ниже среднемировых, поскольку наше государство полностью самоустранилось от туристической сферы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор хабилитат экономики, эксперт в области туризма Юрий Кротенко.

"Мы знаем, что в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся Великая Китайская стена, Собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня, Статуя Свободы, и геодезическая дуга Струве тоже находится в этом списке. А у нас не делается ничего. Весь мир знает о цепи триангуляционных пунктов геодезической дуги Струве в Молдове, а наши граждане о ней не знают, поскольку государство об этом не заботится", – возмущен эксперт в области туризма.

Иностранные туристы
© Sputnik / Максим Блинов
Эксперт сообщил, через сколько лет сфера туризма выйдет из кризиса
Во Франции туризм курирует Министерство иностранных дел, сайт которого представлен на шести языках, приводит пример Кротенко. Для сравнения: в информационном туристическом центре Кишинева, на проспекте Штефана чел Маре, вы не найдете туристических буклетов на арабском, китайском, немецком и даже русском языках. "Это колоссальная проблема", – уверен Кротенко.

"Зачем мелочиться и вкладывать в молдавский туризм? Кому приезжающие иностранцы могут приносить прибыль, кроме оплаты транспорта, питания и гостиницы? Гораздо прибыльнее для "уважаемых людей" заняться аэропортом, миллиардом и банковской системой Молдовы", – сказал собеседник.

Кротенко напомнил, что туризм является третьей отраслью в мире, и она несопоставима с мировыми объемами экспорта продуктов питания или автомобилей. "Туризм – это гигантская отрасль, первая в сфере услуг. Данная отрасль мирового туризма крупнее транспортной, телевизионной и телекоммуникационной отраслей, а также интернета и банковской сферы", – подчеркнул эксперт.

По его словам, туризм в Молдове неинтересен молдавскому правительству, парламенту или мэриям.

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