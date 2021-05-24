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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": наркотики молдавской политики и был ли Пушкин стукачом

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210524/34853740/utro-na-sputnike-narkotiki-moldavskoy-politiki-i-byl-li-pushkin-stukachom.html

Тема наркотической зависимости политиков или редкое "баловство" запретными веществами – это нечто новое в предвыборной борьбе, но есть ли эффект от подобных заявлений?

Легкие наркотики могут закрыть тяжелую дорогу в парламент республики Молдова. Что это означает – целомудренность молдавского общества или его дремучую отсталость?

Когда восстановится мировой туризм и найдет ли Молдова свое место в этом бизнесе?

А также являлся ли Пушкин агентом царской охранки?

Все это – в беседах с политологом Сергеем Манастырлы, экономистом Юрием Кротенко и историком Евгением Паскарем.

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