10:25 25 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.69
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Дмитрий Дробницкий
© Sputnik

Дробницкий: Black Lives Matter – это спецоперация

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210525/34868450/drobnitskiy-black-lives-matter-eto-spetsoperatsiya.html

Американист объяснил, почему президент США Джо Байден в годовщину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего 25 мая после задержания полицией, встретится с его семьей.

Утро на Sputnik’e
Дробницкий: "Black Lives Matter" - это спецоперация

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда было необходимым, чтобы "подвинуть Дональда Трампа, Конгресс и общественное мнение в США. Надо было начать преподавать критическую расовую теорию в школах и рушить памятники" – все это продолжил новый президент Джозеф Байден. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова американист, политолог Дмитрий Дробницкий.

"Для этого надо было менять университетскую программу и начать разговор о репарациях чернокожему населению. Надо было говорить о принципиальной неправильности американской истории и о системном расизме белого американца. Особенно белых мужчин. Это радикальная леволиберальная культурная повестка с наездом на патриархальную семью, церковь и мир белого человека", – убежден эксперт.

© AFP 2021 / Brendan Smialowski
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Дробницкий пояснил, что речь не идет о разделении по цвету кожи. Речь идет о том, что "вся современная цивилизация построена белыми патриархальными мужчинами".

"Вот эту цивилизацию нужно было начать культурно шатать и рушить. Серьезной задачей стало устранение с дороги Дональда Трампа. Но главное было повернуть общественное мнение США, насадив новый идеологический пласт, который бы не позволял рыпаться консервативной общественности", – заключил собеседник.

По мнению Дробницкого, спецслужбы США провели несколько спецопераций, задачей одной из которых стало убийство Джорджа Флойда.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: фанера вместо витрин: чикагские магазины ждали вердикта по делу Флойда
Видео - Блокировали машины и били в барабаны: протестное шествие в Мичигане

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Боб Дилан выступает в Лос-Анджелесе.
Фото: Боб Дилан и его "бесконечная жизнь" в искусстве
В Сербии проходят совместные российско-сербские тактические учения — видео
Видео: "Совместный ответ" – Россия и Сербия проводят антитеррористические учения
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться