Дробницкий: "Black Lives Matter" - это спецоперация

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда было необходимым, чтобы "подвинуть Дональда Трампа, Конгресс и общественное мнение в США. Надо было начать преподавать критическую расовую теорию в школах и рушить памятники" – все это продолжил новый президент Джозеф Байден. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова американист, политолог Дмитрий Дробницкий.
"Для этого надо было менять университетскую программу и начать разговор о репарациях чернокожему населению. Надо было говорить о принципиальной неправильности американской истории и о системном расизме белого американца. Особенно белых мужчин. Это радикальная леволиберальная культурная повестка с наездом на патриархальную семью, церковь и мир белого человека", – убежден эксперт.
"Вот эту цивилизацию нужно было начать культурно шатать и рушить. Серьезной задачей стало устранение с дороги Дональда Трампа. Но главное было повернуть общественное мнение США, насадив новый идеологический пласт, который бы не позволял рыпаться консервативной общественности", – заключил собеседник.
По мнению Дробницкого, спецслужбы США провели несколько спецопераций, задачей одной из которых стало убийство Джорджа Флойда.
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