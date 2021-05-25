Дробницкий: Black Lives Matter – это спецоперация

Американист объяснил, почему президент США Джо Байден в годовщину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего 25 мая после задержания полицией, встретится с его семьей.

Утро на Sputnik’e Дробницкий: "Black Lives Matter" - это спецоперация

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда было необходимым, чтобы "подвинуть Дональда Трампа, Конгресс и общественное мнение в США. Надо было начать преподавать критическую расовую теорию в школах и рушить памятники" – все это продолжил новый президент Джозеф Байден. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова американист, политолог Дмитрий Дробницкий.

"Для этого надо было менять университетскую программу и начать разговор о репарациях чернокожему населению. Надо было говорить о принципиальной неправильности американской истории и о системном расизме белого американца. Особенно белых мужчин. Это радикальная леволиберальная культурная повестка с наездом на патриархальную семью, церковь и мир белого человека", – убежден эксперт.

Дробницкий пояснил, что речь не идет о разделении по цвету кожи. Речь идет о том, что "вся современная цивилизация построена белыми патриархальными мужчинами".

"Вот эту цивилизацию нужно было начать культурно шатать и рушить. Серьезной задачей стало устранение с дороги Дональда Трампа. Но главное было повернуть общественное мнение США, насадив новый идеологический пласт, который бы не позволял рыпаться консервативной общественности", – заключил собеседник.

По мнению Дробницкого, спецслужбы США провели несколько спецопераций, задачей одной из которых стало убийство Джорджа Флойда.

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