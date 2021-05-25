Муравский: как в СССР искали пропавших детей

Как в Советском Союзе разыскивали пропавших без вести детей и почему основой эффективности розыска были оперативность, добросовестность и контроль.

Утро на Sputnik’e Муравский: как в СССР искали пропавших детей

Ни одно общество в мире вам не предложит абсолютную безопасность. Как мы видим сегодня, даже далекие от идеала законности страны западного капиталистического общества.

"Жизнь показала, что там такие же проблемы, как и у нас, и даже больше", - заявил ветеран МВД Борис Муравский в эфире студии Sputnik Молдова.

"В советское время розыском пропавших детей занималась единственная структура – система розыска пропавших без вести. Скажем, пропал взрослый или ребенок. Заявитель обращался в правоохранительные органы, писал заявление и начинался процесс поиска. На территории Советского Союза система розыска работала эффективно благодаря оперативности и добросовестности, поскольку был соответствующий контроль. Это давало нормальные результаты", - считает эксперт.

Если в семье пропадал ребенок, приводит пример Муравский, то его розыск начинался после обращения родителей в милицию. Для рассылки ориентировок ребенка во всесоюзный розыск, помимо заявления, брали его фотографию и описание внешности. Личный состав для розыска ориентировали информацией от семьи о слабостях ребенка и специфических чертах поведения. В этом заключался системный розыскной подход.

"Когда речь заходит о детях, то относишься к ребенку, как к нежному и чувствительному индивиду, который нуждается в обязательной помощи и розыске. Такое отношение не диктовала законность, а мораль, порядочность и добросовестность сотрудников милиции", - резюмировал собеседник.

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