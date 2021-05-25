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"Утро на Sputnik'e": куда пропадают молдавские дети

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День пропавших детей отмечают в мире 25 мая – об этой страшной проблеме, в том числе и в Молдове – в беседе с экспертами.

Полиция/
© Sputnik / Mihai Caraus
Пропавшие без вести: куда исчезают граждане Молдовы
Куда пропадают молдавские дети? Каким образом их ищет полиция и общественники-добровольцы? Как их искали в советское время? Насколько это острая и страшная проблема современной Молдовы?

А также – год со дня убийства Джорджа Флойда – как его смерть изменила США и весь мир, и почему это произошло?

Обо всем этом – в беседе с российским американистом Дмитрием Дробицким, а также с ветераном МВД РМ Борисом Муравским и руководителем поискового отряда "COD" Романом Волхвом.

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