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Виктор Мокану
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Мокану: простые люди знают, как спасти Молдову

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Sputnik Молдова
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Социолог рассказал, что именно простые граждане Молдовы рекомендуют отечественным политикам для обеспечения процветания страны.

Утро на Sputnik’e
Мокану: простые люди знают, как спасти Молдову

По результатам социологических опросов молдавское общество разделилось на три группы. Первая группа (35-40%) выступает за вхождение Молдовы в Европейский союз. Вторая группа (30-40%) считает, что Молдова должна войти в Евразийский экономический союз. В третью репрезентативную группу (20%) попали люди пассивные, кто сильно устал и деморализован политической борьбой в Молдове. Настолько сильно, что они заранее согласны на присоединение Молдовы к Турции или какой-нибудь стране в Африке. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"Респонденты в фокус-группах не отрицают помощи, которую оказывают Молдове внешние партнеры. В то же время молдаване приветствуют модернизацию экономики страны и внедрение новых технологий", - заявил социолог.

Отсюда, по мнению Мокану, возникает вопрос: на каких рынках Молдова может реализовывать свою потенциально качественную продукцию, когда современные европейские фермеры работают на одну-две трети своих мощностей. Социолог напомнил: рынок Европы перенасыщен, поэтому там Молдова может реализовать лишь малую часть своей продукции.

Пенсионерка
© Sputnik / Константин Чалабов
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"Политические лидеры Молдовы, тянущие один вправо, а другой влево, теряют всякий смысл. Простые крестьяне задают вопрос: а почему правые проевропейские партии не могут объединить усилия с пророссийскими левыми партиями, получая преференции для страны как с Запада, так и с Востока?", - сказал собеседник.

Социолог отметил, что молдавские граждане убеждены в том, что объединение именно этих двух разнонаправленных политических векторов благоприятно скажется на процветании республики. И именно такой взвешенный и многовекторный подход властей страны к внешней политике хоть немного улучшит уровень жизни населения, уверен эксперт.

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Теги:
процветание, граждане, страна, социолог

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