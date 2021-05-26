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Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гырбу: вернулось ли доверие граждан Молдовы к банкам после кражи миллиарда

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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт рассказал, удалось ли стабилизировать банковскую систему республики после вывода из нее суммы, превышающей один миллиард долларов.

Утро на Sputnik’e
Гырбу: вернулось ли доверие граждан Молдовы к банкам после кражи миллиарда

В 2014 году Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владевшие третью банковских активов страны, вывели из страны более миллиарда долларов. Банки ликвидировали, а их имущество пустили с молотка, чтобы возместить часть украденных денежных средств.

Ion Chicu
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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В 2015 году расследование "кражи миллиарда" по решению Национального банка Молдовы провел международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура опубликовала стратегию по возвращению украденных денег, согласно которой правоохранительные органы будут отчитываться о результатах.

В мае 2020-го генпрокурор Александр Стояногло назвал главным бенефициаром банковской кражи Владимира Плахотнюка.

Доверие к банковской системе страны не было подорвано, поскольку обанкротившиеся коммерческие банки не переложили свои потери на юридических, физических лиц или государство. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Недоверие к банковской сфере было со стороны государства, а точнее к тому, как руководили этим видом деятельности в Республике Молдова, к администрации банковского сектора. При этом частные лица или экономические агенты доверия банкам не потеряли", – считает экономист.

Гырбу убежден, что современные потери банковского сектора Молдовы стали следствием кризиса на валютном рынке, который, в свою очередь, был результатом кражи миллиарда, произошедшей в 2014 году.

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Теги:
доверие, банки Молдовы, кража, миллиард

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