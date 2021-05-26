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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": молдаване разделились на три группы

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Социологические опросы перед началом избирательной кампании – о чем они сигнализируют гражданам и насколько они важны.

Досрочные парламентские выборы 11 июля как всегда отразят геополитические предпочтения электората.

Владимир Брутер
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Брутер: почему парламентское большинство сопротивляется досрочным выборам

Однако есть возможность мобилизовать усилия условно "правых" и условно "левых" на благо общества и процветания государства. А также – о "краже века" в Молдове стали забывать – так ли это? И правда ли, что молдавская банковская система как птица Феникс возродилась из этого катаклизма? Обо всем этом в беседе с председателем Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктором Мокану и экономическим экспертом Виорелом Гырбу.

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