"Утро на Sputnik'e": молдаване разделились на три группы

Социологические опросы перед началом избирательной кампании – о чем они сигнализируют гражданам и насколько они важны.

Досрочные парламентские выборы 11 июля как всегда отразят геополитические предпочтения электората.

Однако есть возможность мобилизовать усилия условно "правых" и условно "левых" на благо общества и процветания государства. А также – о "краже века" в Молдове стали забывать – так ли это? И правда ли, что молдавская банковская система как птица Феникс возродилась из этого катаклизма? Обо всем этом в беседе с председателем Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктором Мокану и экономическим экспертом Виорелом Гырбу.

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