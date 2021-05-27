Безпалько: почему Молдова не осуждает "режим Лукашенко"

Эксперт объяснил, почему на фоне коллективного осуждения президента Белоруссии Александра Лукашенко за вынужденную посадку лайнера Ryanair в Минске и задержание оппозиционера Романа Протасевича Молдова молчит.

Утро на Sputnik’e Безпалько: почему Молдова не осуждает "режим Лукашенко"

Каждая страна принимает решения, исходя из своих государственных и национальных интересов. Отсутствие позиции Молдовы по инциденту в Минске говорит лишь о том, что молдавское руководство считает нецелесообразным проявлять какую-либо активность в этом вопросе. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"Быть может, у Молдовы существуют связи с белорусским руководством. Возможно, стремление радикально высказаться в адрес Лукашенко и Белоруссии хотят монетизировать или получить за это какой-нибудь нематериальный, но бонус. Сложно говорить о принципах молдавско-белорусских отношений, когда мы не можем проникнуть в головы молдавского руководства", – считает эксперт. © Sputnik / Mihai Caraus МИДЕИ отреагировало на инцидент с посадкой лайнера Ryanair в Минске

Возможно, предположил Безпалько, все дело в отсутствии у властей Молдовы консенсуса или интереса к этому кейсу, они заняты своими внутренними проблемами. Причин может быть множество, и наверняка проевропейские молдавские политики больше внимания обращают на внутренние проблемы и планы евроинтеграции в Молдове, уверен эксперт.

"Скорее всего, вопросы, связанные с Лукашенко, их мало интересуют, и они не придают им столь большого значения. Тем более что все информационные поводы, которые чаще всего в последнее время дает Белоруссия и Лукашенко, достаточно жесткие, негативные, и от них все устали", – уверен собеседник.

Безпалько убежден, что именно поэтому для проевропейских политиков Молдовы акцентировать внимание на очередном не столь масштабном, хоть и достаточно ярком, инциденте не очень существенно.

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