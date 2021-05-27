Мухин: сплотит ли Минск "коллективный Запад"

Эксперт назвал стереотип поведения западноевропейских политиков в отношении России и Белоруссии, от которого они пока не собираются отказываться.

Утро на Sputnik’e Мухин: сплотит ли Минск "коллективный Запад"

"Коллективный Запад" всегда испытывал сплочение на фоне внешней опасности, неважно какой, реальной или придуманной. Все чаще это были придуманные угрозы. Такая мобилизованная, жесткая и иррациональная реакция не основана на реальной оценке событий. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Она позволяет думать о том, что здесь есть либо внешний фактор, либо упрямство и обида политиков за то, что Александр Лукашенко остался на позиции президента Белоруссии. То есть попытка государственного переворота, в котором они открыто участвовали, им не удалась", - считает эксперт.

Помимо внешних факторов, упрямства и обид, Мухин назвал нонсенсом признание некой гражданки Тихановской действующим президентом Белоруссии.

"Конечно, вспоминается вариант с Хуаном Гуайдо, но где сейчас этот Гуайдо? В большей степени российский фактор и в меньшей белорусский – это единственное, что позволяет достичь относительного консенсуса в Европейском союзе. Санкции против России и Белоруссии – это вынужденное поведение ЕС, продиктованное США", - резюмировал собеседник.

Мухин не видит возможностей для изменения ситуации, тем более что ни Россия, ни Белоруссия делать этого не пытаются. Это, по мнению политолога, определенный стереотип поведения западноевропейских политиков, от которого они отказываться пока не собираются.

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