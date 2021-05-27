"Утро на Sputnik'e": поссорится ли Молдова с Лукашенко

Молдавские власти весьма сдержанно, в отличие от европейских лидеров, высказались в отношении вынужденной посадки самолета в Минске и задержания блогера Романа Протасевича.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, информация оказалась ложной. Белорусские правозащитники заявили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Евросоюз, отдельные государства - члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича и призвали освободить его. Власти Молдовы, в отличие от подавляющего большинства европейских стран, отреагировали на минские события сдержанно и даже невнятно. С чем это связано – свое мнение по этому поводу выскажут российские эксперты - член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько и политолог Алексей Мухин. А также секреты Славянского университета Молдовы – вся информация о вузе в беседе с ректором Олегом Бабенко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova