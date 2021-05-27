10:49 27 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.59
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": поссорится ли Молдова с Лукашенко

Получить короткую ссылку
114 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1b/34897750.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210527/34896280/utro-na-sputnike-possoritsya-li-moldova-s-lukashenko.html

Молдавские власти весьма сдержанно, в отличие от европейских лидеров, высказались в отношении вынужденной посадки самолета в Минске и задержания блогера Романа Протасевича.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, информация оказалась ложной. Белорусские правозащитники заявили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Евросоюз, отдельные государства - члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича и призвали освободить его. Власти Молдовы, в отличие от подавляющего большинства европейских стран, отреагировали на минские события сдержанно и даже невнятно. С чем это связано – свое мнение по этому поводу выскажут российские эксперты - член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько и политолог Алексей Мухин. А также секреты Славянского университета Молдовы – вся информация о вузе в беседе с ректором Олегом Бабенко.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
Фото: конечная остановка - коллективный иммунитет
Старт мобильной вакцинации: кто может сделать прививку в троллейбусе
Видео: прививка "с ветерком": кто может вакцинироваться в транспорте
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться