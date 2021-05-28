Николайчук: расскажу страшную вещь про Молдову

Независимый эксперт в области безопасности и политолог Игорь Николайчук рассказал о том, есть ли гипотетические шансы на воссоздание некоего нового аналога СССР.

Утро на Sputnik’e Николайчук: расскажу страшную вещь про Молдову

Восстановление Советского Союза - вопрос очень сложный. И это притом, что он не политизирован, но на его обсуждение в обществе наложено негласное табу. В интернет-пространстве многие пользователи либо ностальгируют по СССР, либо отрицают историческую правду и ценность этого проекта. Но вопрос вероятного воссоздания СССР не обсуждается по общему согласию. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил независимый эксперт в области безопасности и политолог Игорь Николайчук.

"Вопрос воссоздания СССР не обсуждается по одной простой причине: находящиеся ныне у власти элиты, как бы они там себя ни аттестовали, предпочитают не помнить о том, что, как я уже неоднократно говорил, Советский Союз распался по националистическому стандарту, по националистической модели", - считает политолог.

Что касается Молдовы, эксперт рассказал страшную вещь. Молдова как страна и молдаване как нация очень хорошо были ассимилированы сначала в российский, а позже и в советский геополитический конгломерат. Политической воли у нынешних молдавских элит к дальнейшему объединению, расширению политического сотрудничества до пределов федерального или конфедерального, консервативного государства не наблюдается, и вряд ли она будет, считает эксперт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova