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Игорь Николайчук, руководитель сектора региональной безопасности Российского института стратегических исследований.
Финансовый Университет

Николайчук: расскажу страшную вещь про Молдову

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Sputnik Молдова
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Независимый эксперт в области безопасности и политолог Игорь Николайчук рассказал о том, есть ли гипотетические шансы на воссоздание некоего нового аналога СССР.

Утро на Sputnik’e
Николайчук: расскажу страшную вещь про Молдову

Восстановление Советского Союза - вопрос очень сложный. И это притом, что он не политизирован, но на его обсуждение в обществе наложено негласное табу. В интернет-пространстве многие пользователи либо ностальгируют по СССР, либо отрицают историческую правду и ценность этого проекта. Но вопрос вероятного воссоздания СССР не обсуждается по общему согласию. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил независимый эксперт в области безопасности и политолог Игорь Николайчук.

"Вопрос воссоздания СССР не обсуждается по одной простой причине: находящиеся ныне у власти элиты, как бы они там себя ни аттестовали, предпочитают не помнить о том, что, как я уже неоднократно говорил, Советский Союз распался по националистическому стандарту, по националистической модели", - считает политолог.

Что касается Молдовы, эксперт рассказал страшную вещь. Молдова как страна и молдаване как нация очень хорошо были ассимилированы сначала в российский, а позже и в советский геополитический конгломерат. Политической воли у нынешних молдавских элит к дальнейшему объединению, расширению политического сотрудничества до пределов федерального или конфедерального, консервативного государства не наблюдается, и вряд ли она будет, считает эксперт.

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Теги:
геополитика, страх, Молдова

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