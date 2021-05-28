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Анжела Колацки.
© Sputnik / Osmatesco

Колацки: почему правых не удалось "загнать" в один предвыборный блок

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Политолог объяснила, почему правые партии Молдовы могут только мечтать об аналогичном "идеологическом экстазе", который ощутила Партия социалистов, создав единый блок с Партией коммунистов.

Утро на Sputnik’e
Колацки: почему правых не удалось "загнать" в один предвыборный блок

После того, как Партия социалистов и Партия коммунистов Молдовы создали единый предвыборный блок, "воссоединившись в идеологическом экстазе – это еще не значит, что левый фланг объединился полностью", поскольку на политическом поле страны существуют другие партии, помимо этих двух. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки.

"Сейчас социалисты и коммунисты пошли по пути, по которому прошли партия "Действие и солидарность" (PAS) и политформирование "Платформа достоинство и правда" (DA) в предыдущей парламентской кампании 2020 года, создав избирательный блок "ACUM", - считает эксперт.
Председатель партии PAS Игорь Гросу
© Sputnik / Mihai Caraus
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Для правых, по мнению Колацки, было сложным и непродуктивным создавать крупный составной блок с серьезными задачами, аналогичный блоку "ACUM-2", поэтому партии заявились в электоральной гонке по отдельности.

Здесь, конечно, могут быть свои отрицательные результаты, резюмировала эксперт, поскольку идет такая дисперсия голосов, которая потом перераспределяется. Просто механически и по определению всех правых невозможно загнать в один большой блок, потому что они все очень разные, пояснила Колацки.

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Теги:
тактика, Молдова, либералы, правые партии

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