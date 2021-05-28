"Утро на Sputnik'e": блок ПСРМ и ПКРМ – повторение судьбы ACUM или нет

Нуждаются ли проевропейские силы Молдовы в электоральных блоках и пойдет ли на пользу молдавским левым единение.

Геополитическое разделение электората – это неплохой повод "прокачать" свою партию, но как правильно это сделать? Нужны ли различные блоки "левым" и "правым" Молдовы, пойдет ли это им на пользу на грядущих парламентских выборах?

А также – распад СССР – это временное явление или закономерный итог существования противоестественной империи? Есть ли вероятность глубокой кооперации постсоветских государств? Обо всем этом - в беседе с политологом Анжелой Колацки и независимым экспертом Игорем Николайчуком.

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