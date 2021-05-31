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Евгений Примаков
© Sputnik / Владимир Астапкович

Примаков: насколько востребовано образование в России среди иностранцев

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Глава Россотрудничества оценил уровень престижа российского образования среди иностранных студентов ближнего зарубежья и рассказал, для чего РФ обучает студентов из других стран.

Утро на Sputnik’e
Примаков: насколько востребовано образование в России среди иностранных студентов

Иностранные студенты всегда высоко ценили возможность получить высшее образование в России, поэтому спрос на него сегодня по-прежнему крайне высок. Очень многие абитуриенты пользуются этой возможностью. Достаточно зайти на специальный интернет-портал Study In Russia, зарегистрироваться и подать нужные для поступления документы. Об этом в эфире студии Sputnik рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"У нас была определенная проблема в прошлом году: мы получили очень много жалоб от иностранных студентов, которые не сумели приехать. Причина очевидна – закрытые границы, которые не пересечь. Многие первокурсники, поступив и сдав все экзамены, приехать не смогли. Естественно, было много огорчений", – заявил Примаков.

Евгений Примаков
© Sputnik / Алексей Даничев
Россотрудничество: задача – усилить дружественные РФ страны
Для разрешения въезда иностранным студентам из ближнего зарубежья Россотрудничество плотно работало с представителями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а они, в свою очередь, взаимодействовали с оперативным штабом под руководством зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Постепенно с открытием границ в других странах въезд абитуриенам стали разрешать, рассказал глава Россотрудничества.

"В первую очередь нам интересно, чтобы студенты вернулись и помогали экономике и науке своей родной страны, родины. Не скрою, нам, наверное, было бы выгодно, чтобы самые умные и талантливые из них остались в России и стали востребованными учеными. Но это из разряда побочных эффектов", – сказал Примаков.

Он также подчеркнул, что главной задачей Россотрудничества является обучение иностранных студентов из ближнего и дальнего зарубежья для усиления их собственных стран.

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Теги:
иностранные студенты, Россия

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