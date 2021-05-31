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Владимир Брутер
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Брутер: как организовать голосование молдавской диаспоры без фальсификаций

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Политический аналитик и эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ рассказал, как, по его мнению, должно быть организовано голосование молдавской диаспоры.

Утро на Sputnik’e
Брутер: как организовать голосование молдавской диаспоры без фальсификаций

По мнению эксперта, голосование в диаспоре закрывается или ограничивается совершенно стандартными способами. Во-первых, оно проходит на территории Республики Молдова. Во-вторых, участвуют в голосовании только те, кто стоит на консульском учете. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.

"Все, кто стоит на консульском учете, должны с помощью либо личного присутствия, либо видеорегистрации, которая сохраняется, обязательно сообщить о своем нахождении на территории данного государства и зафиксировать свой адрес. После этого число голосующих в диаспоре на порядок уменьшится", – отметил аналитик.

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© Photo : Miroslav Rotari
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По мнению Брутера, диаспора имеет полное право принять участие в голосовании. Вопрос лишь в том, что любое голосование должно проходить по определенной процедуре. За пределами страны эта процедура должна быть жестче, поскольку контроль меньше.

В случае наличия контроля и соблюдения всех предписываемых норм законодательства можно голосовать.

"Я считаю, что для голосования в диаспоре нельзя регистрироваться на основании некой так называемой личной ответственности. Более того, как могут проголосовать 270 тысяч молдаван, если зарегистрировались только 90 тысяч?" – заключил политолог.

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