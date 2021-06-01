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Каролина Линте
© Sputnik / Miroslav Rotari

Линте: окончательно ли импортное молоко вытеснит молдавское

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Sputnik Молдова
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Во Всемирный день молока исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов рассказала о перспективах молдавского продукта.

Утро на Sputnik’e
Линте: окончательно ли вытеснит импортное молоко молдавское

Тенденция вытеснения местного молока с полок молдавских магазинов теперь уже не только молоком из Украины, но и из стран Европейского союза сохраняется. По импорту молочных продуктов в Республику Молдова лидируют Украина, Румыния и Польша. Последняя вошла на молдавский рынок с более дешевыми молочными продуктами, потеснив традиционные итальянские и немецкие сыры. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

"Украина лидирует, потому что производственные мощности Республики Молдова несравнимо малы. Хочу напомнить, что в конечном итоге стоимость молочных продуктов зависит от того, сколько ты произвел. Объемы молочных продуктов, производимых Украиной, несопоставимо велики", - считает эксперт.

Линте подчеркнула, что традиционно за Республикой Молдова закреплены свежие кисломолочные продукты, у которых срок годности не более 5-7 дней. Близость Украины и эмбарго с Российской Федерацией сделали Республику Молдова для Украины основным рынком.

Умирает целый сектор молдавского сельского хозяйства
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Нам очень тяжело на это смотреть. Особенно мне, поскольку я работаю в молочном секторе больше 12 лет. Необходимо, чтобы государство, несмотря на членство Молдовы во Всемирной торговой организации, реагировало и вело политику сохранения этих производственных секторов в Республике Молдова", - говорит собеседник.

Линте приводит данные статистики, согласно которым, в современной индустрии мяса и молока Молдовы работают более 10 тысяч человек. Молочный сырьевой сектор насчитывает свыше 60 тысяч частников, которые сдают молоко.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Молдовы убеждена, что для оздоровления и восстановления отечественного молочного сектора необходимы более серьезные шаги со стороны государства.

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Теги:
Молдова, импорт, молоко

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