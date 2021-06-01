Ковалева: стоит ли запрещать детям слушать Моргенштерна и сидеть в "ТикТоке"

В Международный день защиты детей доктор психологии рассказала, о чем стоит думать родителям, когда они что-то запрещают ребенку.

Утро на Sputnik’e Ковалева: стоит ли запрещать детям слушать Моргенштерна и сидеть в "ТикТоке"

Если ребенок находится в контакте с родителем, если родитель для него является другом и образцом для самоидентификации, то здесь даже само отношение родителя к таким фактам действительности, как Моргенштерн и "ТикТок", уже влияет на детей, особенно младшего возраста. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала доктор психологии, университетский преподаватель Елена Ковалева.

"Если говорить о подростках, то нужно не терять связь с ребенком и налаживать контакты вне зависимости от того, происходит ли там бунт или ребенок больше ориентирован на своих сверстников, нежели на родителей. Нужно сохранять и выстраивать отношения между детьми и родителями. В Молдове родители, делая акцент на материальном комфорте, уезжают работать за границу. Там, испытывая большие перегрузки и пребывая в негативе, в общении с собственным ребенком не могут ему дать то, в чем он нуждается, – это счастье и благополучие", - говорит психолог.

По мнению Ковалевой, если при этом еще что-то запрещать, то на ребенка это не возымеет никакого эффекта. Это совершенно бессмысленно.

"Поэтому родители должны помнить о двух вещах. Во-первых, это общая и психологическая культура самого родителя, а также развитие собственной личности. Во-вторых, необходимо наладить с ребенком такие отношения, при которых он будет слышать и воспринимать родителей", - заключила собеседник.

Ковалева уверена, что влияние родителей на своих детей происходит лишь в том случае, если их взгляды имеют для ребенка значение.

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