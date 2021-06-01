"Утро на Sputnik'e": от чего пора спасать молдавских детей

Какие угрозы для детства являются ложными, а какие истинными и нужно ли запрещать ребенку то, что не нравится родителям.

"ТикТок" с его вечным потоком безумного творчества пользователей, матерящийся рэпер Моргенштерн (то ли новая реинкарнация панков 70-х, то ли купающаяся в деньгах бездарность), однообразные и затягивающие игры на смартфонах – все это основные интересы современных детей. Как противостоять этим занятиям и нужно ли это делать?

А также есть ли повод для оптимизма у молдавских производителей молочной продукции?

Обо всем этом - в беседе с психологом Еленой Ковалевой и исполнительным директором Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролиной Линте.

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