Кантаржи: почему в Молдове падает рождаемость

Эксперт Василий Кантаржи объяснил, почему в Молдове, несмотря на пандемию и закрытые границы, в 2020 году был зарегистрирован рекордно низкий уровень рождаемости.

Утро на Sputnik’e Кантаржи: почему в Молдове падает рождаемость

Падение рождаемости в Молдове мало связано с пандемией коронавируса. У социологов были предположения, что пандемия как-то может повлиять на уровень рождаемости в стране, но никаких переломных трендов она в рождаемость не внесет, – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал социолог Василий Кантаржи.

"Рекордно низкий уровень рождаемости укладывается в закономерные тенденции последнего десятилетия в Республике Молдова. У нас из года в год рождаемость стабильно падала. На это влияют два фактора: первый – абсолютно естественный – с 90-х годов мы перешли в новую демографическую фазу, когда рождаемость сама по себе падает до осознанного выбора населения по контролю за рождаемостью и планированию семьи", - говорит социолог.

По мнению Кантаржи, в Молдову также пришла так называемая революция контрацептивов. Это абсолютно закономерно и, к сожалению, в этом плане ничего существенного сделать нельзя.

"Это надо принять и выстраивать демографическую и экономическую политику Молдовы, исходя из этой данности", - считает эксперт.

Второй фактор, убежден собеседник, который повлиял на снижение рождаемости и предопределил число рожденных детей в Молдове, - это сокращение женщин детородного возраста ввиду их выезда за границу.

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