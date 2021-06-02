Евстигнеев: я могу прославить Молдову в Книге рекордов Гиннесса

Гид и блогер рассказал, как он устроил самую длинную экскурсию по Молдове в 120 километров, чтобы занести нашу страну в Книгу рекордов Гиннесса.

Утро на Sputnik’e Евстигнеев: я могу прославить Молдову в Книге рекордов Гиннесса

Придумать и осуществить самую длинную экскурсию по Молдове без автомобиля и попробовать занести Молдову в Книгу рекордов Гиннесса Федору помог случай. В Молдове появилась Ассоциация национальных рекордов, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова гид, блогер и путешественник Федор Евстигнеев.

"Я обратился в Ассоциацию за подробной инструкцией, как попасть в Книгу рекордов. Для этого необходимо заявить о планируемом рекорде. Моя заявка звучала как "Самая длинная экскурсия без автомобиля в 24 часа", то есть я не был ограничен километрами, а только временем. Мы зафиксировали точку старта - 00.00 и точку финиша - 24.00. На протяжении маршрута вели фотофиксацию участников экскурсии", - рассказал Евстигнеев.

Команда из 13 человек, продолжил Федор, выехала в пятницу вечером в Комрат, откуда стартовала в пять утра от камня основания города. На протяжении всего маршрута гид-рекордсмен вел экскурсию, давая при этом возможность выговориться и другим участникам. По маршруту делали привалы на отдых и еду, а также технические остановки. К пяти утрам воскресенья команда вернулась в Кишинев.

"Общая дистанция маршрута составила 120 километров 700 метров, то есть почти 121 километр. Несколько человек хотели сойти с маршрута, предлагая мне продолжить экскурсию с двумя свидетелями. На что я им говорил, что им же самим будет приятно. В итоге дошли до финиша. Сложно было вести экскурсию ночью охрипшим голосом", - рассказал гид.

Книгу Гиннесса Евстигнеев назвал консервативной штукой, поскольку заявку на рекорд они рассматривают от четырех до шести месяцев и только после этого выносят вердикт.

"Либо скажут переделывать, если что-то сделали не так, либо такой рекорд вообще в Книге рекордов Гиннесса невозможен, поскольку его сложно повторить. Но это вряд ли", - уверен Федор.

Либо, заявил Федор Евстигнеев, полный оптимизма, мы получим подтверждение нашего рекорда, и Молдова попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Все 24 часа экскурсии команда записывала на фото и две экшн-камеры.

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