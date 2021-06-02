"Утро на Sputnik'e": здравствуй, депопуляция – в Молдове серьезно упала рождаемость

В бедных странах рождаемость всегда выше, чем в сытых и благополучных – почему Молдова и тут стала исключением?

В 2020 году количество новорожденных составило 30,7 тысячи, что на 5,2% меньше, чем было годом ранее.

Уровень рождаемости в 2020 году составил 11,7 новорожденных на 1000 жителей, что является самым низким показателем за последние 5 лет. С чем это связано, ведь, как правило, бедные и развивающиеся страны демонстрируют серьезный демографический прирост?

А также – прославится ли вновь Молдова, попав в книгу рекордов Гиннесса? Обо всем этом в беседе с социологом Василием Кантаржи и гидом Федором Евстигнеевым.

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