Зубец: почему РФ не будет инвестировать в Молдову с расчетом на рынки ЕС

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, собирается ли Россия на самом деле инвестировать по-крупному в производство Молдовы, рассчитывая на экспорт в Европу.

Утро на Sputnik’e Зубец: почему РФ не будет инвестировать в Молдову с расчетом на рынки ЕС

Аналогичную историю в 2014 году пережила Украина. Тогда украинская сторона планировала подписать Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, и одним из аргументов в пользу подписания стало то, что Россия может воспользоваться режимом льготного доступа на европейский рынок через Украину и перенести на Украину свое собственное производство, которое потом будет работать на всю Европу, оставаясь в льготной зоне. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Россия от этого отказалась, поскольку есть встречный поток, а есть поток во встречном направлении. Это значит, что если вы открываете для себя возможность инвестировать в украинскую экономику, планируя на этом заработать, вы должны понимать, что грузопотоки пойдут и во встречном направлении тоже", - заявил эксперт.

Больше половины структуры российского экспорта в Европу, говорит Зубец, состоит из топливно-энергетического сектора, который не попадает под регулирование и не облагается налогами. Это некий живой товар, который легко циркулирует по рынку во всех возможных направлениях. Создавая такой беспошлинный коридор для коммуникации между ЕС и Россией через Молдову или Украину, мы получаем встречный поток товаров, которые пойдут на российский рынок по ставкам, которые существенно ниже ставок налогового режима.

"Для инвестиций в Молдову с расчетом на рынок Европы необходимо чтобы сырье и комплектующие для российских товаров, производимых на территории Молдовы для европейского рынка, поступали в Молдову по свободному льготному режиму. В рамках такого сквозного коридора создание серьезных мощностей может привести к тому, что Россия просто отстроит свой рынок без ограничений доступа к европейским товарам, которые будут использовать Молдову как "боковую входную дверь" для выхода на российский рынок. Россия в этом не заинтересована", - убежден собеседник.

Сегодня, по мнению Зубца, разговоры о том, что Россия может вложить безумные деньги в создание производств в Молдове, рассчитанных на экспорт продукции в Европу, это больше разговоры. "Я не вижу в России таких сил, которые были бы заинтересованы в таком развитии событий", - заключил эксперт.

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