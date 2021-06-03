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Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
© Sputnik / Антон Денисов

Зубец: почему РФ не будет инвестировать в Молдову с расчетом на рынки ЕС

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Sputnik Молдова
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Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, собирается ли Россия на самом деле инвестировать по-крупному в производство Молдовы, рассчитывая на экспорт в Европу.

Утро на Sputnik’e
Зубец: почему РФ не будет инвестировать в Молдову с расчетом на рынки ЕС

Аналогичную историю в 2014 году пережила Украина. Тогда украинская сторона планировала подписать Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, и одним из аргументов в пользу подписания стало то, что Россия может воспользоваться режимом льготного доступа на европейский рынок через Украину и перенести на Украину свое собственное производство, которое потом будет работать на всю Европу, оставаясь в льготной зоне. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Россия от этого отказалась, поскольку есть встречный поток, а есть поток во встречном направлении. Это значит, что если вы открываете для себя возможность инвестировать в украинскую экономику, планируя на этом заработать, вы должны понимать, что грузопотоки пойдут и во встречном направлении тоже", - заявил эксперт.

Больше половины структуры российского экспорта в Европу, говорит Зубец, состоит из топливно-энергетического сектора, который не попадает под регулирование и не облагается налогами. Это некий живой товар, который легко циркулирует по рынку во всех возможных направлениях. Создавая такой беспошлинный коридор для коммуникации между ЕС и Россией через Молдову или Украину, мы получаем встречный поток товаров, которые пойдут на российский рынок по ставкам, которые существенно ниже ставок налогового режима.

Интересна ли российским инвесторам Молдова для выхода на рынки ЕС
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Интересна ли российским инвесторам Молдова для выхода на рынки ЕС

"Для инвестиций в Молдову с расчетом на рынок Европы необходимо чтобы сырье и комплектующие для российских товаров, производимых на территории Молдовы для европейского рынка, поступали в Молдову по свободному льготному режиму. В рамках такого сквозного коридора создание серьезных мощностей может привести к тому, что Россия просто отстроит свой рынок без ограничений доступа к европейским товарам, которые будут использовать Молдову как "боковую входную дверь" для выхода на российский рынок. Россия в этом не заинтересована", - убежден собеседник.

Сегодня, по мнению Зубца, разговоры о том, что Россия может вложить безумные деньги в создание производств в Молдове, рассчитанных на экспорт продукции в Европу, это больше разговоры. "Я не вижу в России таких сил, которые были бы заинтересованы в таком развитии событий", - заключил эксперт.

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Теги:
ЕС, россия, Молдова

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