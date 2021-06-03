Бодрунов – о бонусах для Молдовы при вступлении в союз Россия-Белоруссия

Утро на Sputnik’e Бодрунов: какие бонусы получила бы Молдова при вступлении в союз Россия-Белоруссия

Перспективы присоединения Молдовы к союзу Россия-Белоруссия открываются, в первую очередь, для Молдовы, поскольку любое подобное объединение или союз означает расширение рынков. Это очевидный факт. Никакое объединение осуществить невозможно, если оно не учитывает особенностей каждой отдельной страны-участника.

Такое мнение в эфире судии Sputnik Молдова высказал профессор, президент Вольного экономического общества России, доктор экономических наук, эксперт Российской академии наук, почетный доктор РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Бодрунов.

"Я думаю, что для России теоретическое присоединение Молдовы к союзу Россия-Белоруссия - не настолько большой плюс, нежели для Молдовы. Поскольку рынок РФ несопоставимо больше рынка молдавского, именно поэтому молдавские экономические преференции от объединения здесь значительно выше российских", - считает профессор.

Если говорить о политике, продолжил Бодрунов, для России важно расширять свой собственный рынок в Европе.

"Чем больше друзей, союзников и коллег находятся в пространстве, в котором живет Россия, тем лучше для экономики и граждан страны. С этой позиции присоединение к союзу Россия-Белоруссия Молдовы могло бы стать для России очень важным", - говорит эксперт.

"Белоруссия, как близкий партнер России, является ее частью, но ментально это часть нашего русского мира. Большое интеграционное состояние экономик Белоруссии и России позволяет говорить о том, что наши страны очень близки. Я думаю, что для населения Белоруссии, как и самой страны, вступление Молдовы в русско-белорусский союз стал бы очень приемлемым, его также бы оценило население России", - заключил собеседник.

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