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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": прольется ли на Молдову дождь российских инвестиций

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Sputnik Молдова
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Молдова как экономический мост между Россией и Евросоюзом – возможная реальность, утопия, или предвыборная риторика?

Может ли беспошлинный режим торговли Молдовы с ЕС озолотить нашу страну? Ринутся ли в республику российские инвесторы и начнут ли российские бизнесмены выносить производства в Молдову, чтобы торговать с Европой?

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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А также – какие экономические бонусы получила бы Молдова от гипотетического участия в союзе России и Белоруссии.

Обо всем этом расскажет проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец и профессор, президент Вольного экономического общества России, доктор экономических наук, эксперт Российской академии наук, почетный доктор РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Бодрунов.

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