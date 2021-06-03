"Утро на Sputnik'e": прольется ли на Молдову дождь российских инвестиций

Молдова как экономический мост между Россией и Евросоюзом – возможная реальность, утопия, или предвыборная риторика?

Может ли беспошлинный режим торговли Молдовы с ЕС озолотить нашу страну? Ринутся ли в республику российские инвесторы и начнут ли российские бизнесмены выносить производства в Молдову, чтобы торговать с Европой?

А также – какие экономические бонусы получила бы Молдова от гипотетического участия в союзе России и Белоруссии.

Обо всем этом расскажет проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец и профессор, президент Вольного экономического общества России, доктор экономических наук, эксперт Российской академии наук, почетный доктор РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Бодрунов.

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