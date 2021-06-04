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Михаил Делягин
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Делягин: что не так с помощью Евросоюза Молдове

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План экономического восстановления в размере 600 миллионов евро был одобрен Европейской комиссией для Молдовы, эксперт прокомментировал ситуацию.

Утро на Sputnik’e
Делягин: что не так с помощью Евросоюза Молдове

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, макрофинансовая помощь поступит в Молдову в виде грантов и ​​инвестиций, подкрепленных финансовыми гарантиями: "Это новое финансирование на следующие три года для поощрения инвестиций, которые лежат в основе устойчивого и всеобъемлющего восстановления страны после кризиса, вызванного пандемией COVID-19".

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, так ли бескорыстна помощь от ЕС и не скрываются ли под предоставлением грантов подводные камни.

"Эти кредиты являются инвестиционными, а гранты, как правило, выделяются на закупку техники у европейских компаний и на оплату услуг специалистов из ЕС, которые на эти средства ездили в туристические поездки и жили в пятизвездочных отелях, периодически выступали и произносили какие-то бессмысленные слова", – сказал собеседник.

Эксперт заявил, что понимает, почему в условиях бюджетного кризиса в Евросоюзе приняли решение о выделении Молдове таких средств. Дело в том, что, скорее всего, эти деньги на территории республики будут освоены как раз европейскими фирмами и специалистами, но если кто-то в ЕС действительно хочет искренне помочь молдавской экономике, достаточно просто открыть рынки для молдавской продукции.

Европейская комиссия. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Молдова получит от Еврокомиссии грант в размере 15 миллионов евро

"В таком случае экономика Молдовы мгновенно воспрянет, поскольку будет рынок сбыта. Но об этом речь никогда идти не будет", – заключил Делягин.

Напомним, что комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейн, говоря о предоставлении финансовой помощи, заявил, что "этим амбициозным планом экономического восстановления в Евросоюзе хотят стимулировать долгосрочное социально-экономическое восстановление и раскрыть неиспользованный экономический потенциал Молдовы на благо ее граждан".

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Теги:
Молдова, евросоюз, деньги, помощь

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