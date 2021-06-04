Делягин: что не так с помощью Евросоюза Молдове

План экономического восстановления в размере 600 миллионов евро был одобрен Европейской комиссией для Молдовы, эксперт прокомментировал ситуацию.

Утро на Sputnik’e Делягин: что не так с помощью Евросоюза Молдове

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, макрофинансовая помощь поступит в Молдову в виде грантов и ​​инвестиций, подкрепленных финансовыми гарантиями: "Это новое финансирование на следующие три года для поощрения инвестиций, которые лежат в основе устойчивого и всеобъемлющего восстановления страны после кризиса, вызванного пандемией COVID-19".

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, так ли бескорыстна помощь от ЕС и не скрываются ли под предоставлением грантов подводные камни.

"Эти кредиты являются инвестиционными, а гранты, как правило, выделяются на закупку техники у европейских компаний и на оплату услуг специалистов из ЕС, которые на эти средства ездили в туристические поездки и жили в пятизвездочных отелях, периодически выступали и произносили какие-то бессмысленные слова", – сказал собеседник.

Эксперт заявил, что понимает, почему в условиях бюджетного кризиса в Евросоюзе приняли решение о выделении Молдове таких средств. Дело в том, что, скорее всего, эти деньги на территории республики будут освоены как раз европейскими фирмами и специалистами, но если кто-то в ЕС действительно хочет искренне помочь молдавской экономике, достаточно просто открыть рынки для молдавской продукции.

"В таком случае экономика Молдовы мгновенно воспрянет, поскольку будет рынок сбыта. Но об этом речь никогда идти не будет", – заключил Делягин.

Напомним, что комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейн, говоря о предоставлении финансовой помощи, заявил, что "этим амбициозным планом экономического восстановления в Евросоюзе хотят стимулировать долгосрочное социально-экономическое восстановление и раскрыть неиспользованный экономический потенциал Молдовы на благо ее граждан".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova