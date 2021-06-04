Добромелов: чего на самом деле не хватает Молдове

Эксперт объяснил, почему республику постоянно трясет в геополитическом плане и страна стремится к различным полюсам влияния на протяжении всей своей независимости.

Утро на Sputnik’e Добромелов: чего на самом деле не хватает Молдове

Республика Молдова находится на перепутье геополитических зон, поэтому и у народа Молдовы всегда есть альтернатива – или на Восток, или на Запад, хотя ведущие эксперты как внутри страны, так и за ее пределами всегда призывали молдавских управленцев к ведению взвешенного, сбалансированного и многовекторного внешнего курса.

Почему молдавские политики постоянно занимаются встряской страны и ее народа и не могут прийти к сбалансированному внешнеполитическому знаменателю? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

"Дело в том, что исторически это нормальный маятниковый процесс в Молдове, который продолжается уже многие годы. Когда парламентскую и президентскую власть получают сторонники евроинтеграции, то через несколько лет маятник общественного мнения качается в сторону сближения с Россией", - сказал собеседник.

По словам эксперта, процессы, происходящие в Молдове на данном этапе, связаны с тем, что в течение нескольких лет в республике у власти находились сторонники интеграции с Россией, Евразийским экономическим союзом, а общественное мнение вновь качнулось в направлении евроинтеграционного курса.

"Граждане Молдовы всегда надеются, что ситуация поменяется. Но очень быстро наступает разочарование, происходит поиск новых ярких лиц в политике. Соответственно, меняется и градус общественных настроений. При этом в реальности ничего не происходит, поскольку у ЕС нет заинтересованности в евроинтеграции Молдовы", - добавил Добромелов.

Политолог уверен: прозападные силы в республике, заявляющие о приверженности евроинтеграции, на самом деле заинтересованы лишь в обеспечении на территории страны мощного румынского лобби - не более.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova