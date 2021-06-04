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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": сблизится ли Молдова с ЕС после парламентских выборов

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Sputnik Молдова
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Как будут развиваться отношения Кишинева и Брюсселя после 11 июля и стоит ли искать подвох в выделении стране европейской финансовой помощи.

Активизируются ли евроинтеграционные процессы в Молдове после подведения итогов досрочных парламентских выборов? Что такое "политические качели"?

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Еврокомиссия одобрила план восстановления Молдовы на 600 миллионов евро

А также – Еврокомиссия утвердила план восстановления экономики Молдовы на период 2021-2024 годов, в соответствии с ним республике будут выделены 600 миллионов евро. Президент Майя Санду отметила, что эта немалая сумма будет предоставлена на основании строгих условий, согласованных между ЕС и Молдовой.

Спасет ли экономику страны финансовая помощь Европы или впору вспоминать поговорку про "бесплатный сыр"? Свое мнение в эфире выскажут директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов и известный российский экономист Михаил Делягин.

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