Токарчук: следует ли прощаться в Молдове с COVID-19 или ждать новую "волну"

Специалист в области эпидемиологии проанализировала текущую ситуацию с распространением в республике коронавируса нового типа и спрогнозировала, как будет развиваться этот процесс.

Утро на Sputnik’e Токарчук: следует ли прощаться в Молдове с COVID-19 или ждать новую "волну"

Несмотря на вакцинацию населения и значительное снижение численности заболевших коронавирусом нового типа, многие граждане задаются вопросом: а что же дальше – ослабление инфекционной войны COVID-19 против человека или все же "контрнаступление"? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Я думаю, что к ситуации надо относиться с осторожным оптимизмом. То, о чем мы говорили до пасхальных праздников, было основано на определенных данных и цифрах, которые были опубликованы. По тем показателям нельзя было говорить о большом оптимизме", – сказала собеседница.

По словам специалиста, сейчас все молдавское общество наблюдает значительное сокращение количества заболевших, что не может не радовать и народ, и медиков, поскольку в других странах показатели инфицирования населения значительно выше.

Напомним, что в минувшую пятницу, 4 июня, в Молдову поступило 45 600 доз вакцины AstraZeneca через платформу COVAX. Врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан ранее заявлял, что с платформой COVAX обсуждаются возможные поставки других вакцин в Молдову. По его словам, продвигаются и переговоры Минздрава непосредственно с производителями.

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