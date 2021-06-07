"Утро на Sputnik'e": как разрушили военные предприятия в Советской Молдавии

В МССР было множество предприятий, в том числе и секретных, работавших для задач союзного ВПК, и после распада СССР перепрофилировать их для мирных нужд, увы, не вышло.

Конверсия – перевод военной промышленности на мирные рельсы. Насколько успешно власти независимой Молдовы справились с этой задачей?

А также - случаев коронавируса в Молдове все меньше, это почти что мировая тенденция, – однако не везде число заболевших снижается. Прощай, коронавирус, или ждем очередную волну? И еще – насколько востребовано российское образование в странах экс-СССР? Обо всем этом в беседе с экономистом Михаилом Пойсиком, экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук и главной Россотрудничества Евгением Примаковым.

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