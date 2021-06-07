"Утро на Sputnik'e": как разрушили военные предприятия в Советской Молдавии

Конверсия – перевод военной промышленности на мирные рельсы. Насколько успешно власти независимой Молдовы справились с этой задачей?
А также - случаев коронавируса в Молдове все меньше, это почти что мировая тенденция, – однако не везде число заболевших снижается. Прощай, коронавирус, или ждем очередную волну? И еще – насколько востребовано российское образование в странах экс-СССР? Обо всем этом в беседе с экономистом Михаилом Пойсиком, экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук и главной Россотрудничества Евгением Примаковым.
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