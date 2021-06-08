Пойсик – о самых секретных предприятиях cоветской Молдавии

Экономический эксперт рассказал о специфике секретных молдавских предприятий, которые стали для страны историей.

Утро на Sputnik’e Пойсик: о самых секретных предприятиях Советской Молдавии

С распадом Советского Союза процесс ликвидации секретных предприятий был развернут не только в Молдове, но и во всех союзных республиках СССР. По взаимному согласию с Западом оборонные предприятия, которые обладали мощностями для производства военной продукции, обязались их переоборудовать под выпуск продукции гражданского направления.

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор экономических наук Михаил Пойсик.

"В Молдову приехали эксперты, и первое, что они сделали, - это забрали всю секретную документацию. Я могу перечислить такие предприятия. Механический завод "Реут" в Бельцах занимался производством эхолотов к подводным лодкам и другого специального оборудования. Это предприятие принадлежало Главному управлению Министерства судостроительной промышленности", - рассказал эксперт.

"В Кишиневе также работал завод "Мезон", производивший специальные интегральные схемы двойного назначения. Если подытожить, то многие молдавские предприятия машиностроительного комплекса были задействованы в производстве продукции для Министерства обороны", - заключил эксперт.

По мнению Пойсика, самым секретным предприятием на территории Молдовы стал завод "Топаз", который производил блоки управления для реактивных снарядов, а параллельно делал установки для электрохимической обработки турбинных лопаток.

Дело в том, что турбины работают при высоких температурах сгорания, лопатки к ним должны быть из нержавеющей стали, которую режущий инструмент не берет. Чтобы создать идеальную поверхность, использовали электронасосы. Вот такого уровня технические установки до последнего времени производил кишиневский "Топаз".

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