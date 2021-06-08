10:56 08 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.67
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Михаил Пойсик
© Sputnik

Пойсик – о самых секретных предприятиях cоветской Молдавии

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
35510
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/07/35025246.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210608/35025283/poysik-o-samykh-sekretnykh-predpriyatiyakh-moldavii.html

Экономический эксперт рассказал о специфике секретных молдавских предприятий, которые стали для страны историей.

Утро на Sputnik’e
Пойсик: о самых секретных предприятиях Советской Молдавии

С распадом Советского Союза процесс ликвидации секретных предприятий был развернут не только в Молдове, но и во всех союзных республиках СССР. По взаимному согласию с Западом оборонные предприятия, которые обладали мощностями для производства военной продукции, обязались их переоборудовать под выпуск продукции гражданского направления.

Утро на Sputnik'e: как разрушили военные предприятия в Советской Молдавии 30 лет назад
© Sputnik
"Утро на Sputnik'e": как разрушили военные предприятия в Советской Молдавии

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор экономических наук Михаил Пойсик.

"В Молдову приехали эксперты, и первое, что они сделали, - это забрали всю секретную документацию. Я могу перечислить такие предприятия. Механический завод "Реут" в Бельцах занимался производством эхолотов к подводным лодкам и другого специального оборудования. Это предприятие принадлежало Главному управлению Министерства судостроительной промышленности", - рассказал эксперт.

"В Кишиневе также работал завод "Мезон", производивший специальные интегральные схемы двойного назначения. Если подытожить, то многие молдавские предприятия машиностроительного комплекса были задействованы в производстве продукции для Министерства обороны", - заключил эксперт.

По мнению Пойсика, самым секретным предприятием на территории Молдовы стал завод "Топаз", который производил блоки управления для реактивных снарядов, а параллельно делал установки для электрохимической обработки турбинных лопаток.

Дело в том, что турбины работают при высоких температурах сгорания, лопатки к ним должны быть из нержавеющей стали, которую режущий инструмент не берет. Чтобы создать идеальную поверхность, использовали электронасосы. Вот такого уровня технические установки до последнего времени производил кишиневский "Топаз".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Крупный пожар в Кишиневе: четыре расчета боролись с огнем у завода "Топаз"
Три кишиневских сектора представили мэрии свои приоритетные проекты
Экономические поражения и победы Молдовы: аналитики - о причинах коллапса

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
France: 77th anniversary of Normandy landings celebrated with Patrouille de France air show
Видео: во Франции прошло авиашоу в честь годовщины высадки в Нормандии
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться