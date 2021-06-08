Гырбу: с современным образованием через 10 лет найти работу станет невозможно

Экономический эксперт объяснил, как будет выглядеть молдавское общество, если сегодня не начать менять парадигму его организации.

Утро на Sputnik’e Гырбу: с современным образованием через 10 лет найти работу станет невозможно

Так или иначе, мир меняется. Мы понимаем, что иметь работу сегодня – это уже не обязанность, а привилегия. И чем больше проходит времени, тем отчетливее проявляется такая тенденция. И тем сложнее будет найти работу на рынке труда. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Мы видим, что сейчас очень быстро развивается сфера роботов, а это значит, что большой объем работ будут выполнять компьютерные программы посредством искусственного интеллекта - Artificial Intelligence. Простые работы будут выполнять роботы. Людям узкой квалификации будет очень сложно найти работу. При этом требования к соискателям будут очень высокими", - считает эксперт. Собеседник подчеркнул, что помощь и поддержка граждан, находящихся в поиске работы, – это прямая обязанность государства.

"Мне кажется, что необходимо менять парадигму организации нашего молдавского общества. Люди должны работать не из необходимости или угрозы остаться без средств к существованию. Работать нужно для удовольствия и с удовольствием. С любовью к той работе, которую ты выполняешь", - убежден Гырбу.

Сейчас важно сделать ставку на качество молдавского образования, считает экономист. Поскольку лет через 10-15 те дети, кто сегодня учится в системе образования Молдовы, просто не смогут найти себе работу. "Мы должны понимать, как будет выглядеть наше общество в будущем", - заключил собеседник.

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