"Утро на Sputnik'e": БОД – когда именно молдаванам раздадут деньги

Безусловный базовый или основной доход – левацкая утопия или то, к чему рано или поздно придет человечество, – мнение экспертов.

В сегодняшней программе "Утро на Sputnik'e" эксперты поговорят о такой интересной и даже манящей теме, как безусловный базовый доход или безусловный основной доход.

Это идея, которая возникла давно, но сейчас ее кое-где пытаются воплотить – в виде общества, где каждому гражданину выплачивают некую сумму, которая позволяет ему не скатиться в нищету. В некотором роде это пособие вне зависимости от того, работаете вы или нет. Насколько это реально и к чему может привести "раздача денег" – расскажут экономисты Татьяна Ларюшина, Виорел Гырбу и социолог Василий Кантаржи.

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