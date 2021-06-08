10:56 08 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.67
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": БОД – когда именно молдаванам раздадут деньги

Получить короткую ссылку
143 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/08/35034766.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210608/35034312/Utro-na-Sputnike-BOD--kogda-imenno-moldavanam-razdadut-dengi.html

Безусловный базовый или основной доход – левацкая утопия или то, к чему рано или поздно придет человечество, – мнение экспертов.

В сегодняшней программе "Утро на Sputnik'e" эксперты поговорят о такой интересной и даже манящей теме, как безусловный базовый доход или безусловный основной доход.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
Официально: у кого в Молдове самые высокие зарплаты

Это идея, которая возникла давно, но сейчас ее кое-где пытаются воплотить – в виде общества, где каждому гражданину выплачивают некую сумму, которая позволяет ему не скатиться в нищету. В некотором роде это пособие вне зависимости от того, работаете вы или нет. Насколько это реально и к чему может привести "раздача денег" – расскажут экономисты Татьяна Ларюшина, Виорел Гырбу и социолог Василий Кантаржи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Готовиться ли Молдове к новой волне подорожаний: что говорят экономисты
Экономист: кто получает выгоду от пандемии COVID-19 в Молдове

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Глиняные кувшины от молдавских умельцев
Фото: ярмарка местных производителей в Кишиневе
France: 77th anniversary of Normandy landings celebrated with Patrouille de France air show
Видео: во Франции прошло авиашоу в честь годовщины высадки в Нормандии
Молдова vs Европа
Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться