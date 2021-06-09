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Алексей Кокорин
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Кокорин: какие страны скоро исчезнут

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Sputnik Молдова
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Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России рассказал, какие страны ввиду прогрессирующего изменения климата и потери биоразнообразия находятся под угрозой исчезновения.

Утро на Sputnik’e
Кокорин: какие страны скоро исчезнут

Если взять конкретное экваториальное государство в центральной части Тихого океана, например Кирибати, то понятно, что его точно не будет. Это можно обсудить через 30 или 60 лет. Напомним, что государство Кирибати расположено на 33 коралловых атоллах и островах с лагунами и белоснежными пляжами, большинство из которых необитаемы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

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"Существует также немалое число небольших государств, расположенных в низменных территориях, например Мальдивские острова. То ли их не будет, то есть их зальет, то ли они сумеют как-то выжить, потому что глобальные выбросы остановятся на каком-то приемлемом для них уровне", - говорит эксперт.

По мнению Кокорина, на нашей планете есть места и территории, население которых в полной мере может ощутить на себе катастрофические последствия изменения климата. Людей, проживающих там, конечно, спасут, но сами территории вполне могут исчезнуть.

"Или, скажем, в Центральной Азии настолько будет мало воды, что, быть может, лет через 20-30 треть всего населения мигрирует в Казахстан и Россию. Об этом три дня назад говорила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко", - напомнил директор программы "Климат и энергетика".

Эксперт заключил, что вероятные массовые миграции населения не станут для людей катастрофой, наоборот, в новых местах "у людей будет больше еды и одежды, но они же привыкли жить в своей стране, в своей среде, а не где-нибудь в Новосибирской области. Так что это не планетарная катастрофа, но общая ситуация на планете может стать катастрофичной для наиболее уязвимых мест, стран и групп населения".

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Теги:
климат, планета

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