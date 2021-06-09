Юлкин: мы подошли к точке невозврата

Генеральный директор Центра экологических инвестиций рассказал, что ожидает человечество, если не остановить рост климатических изменений.

Утро на Sputnik’e Юлкин: мы подошли к точке невозврата

С 2021 по 2030 год Организация Объединенных Наций (ООН) объявила "Десятилетием науки об океане и восстановления экосистем". Это подразумевает посадку новых лесов, повторное заболачивание торфяников и восстановление коралловых рифов.

Такие меры значительно снизят уровень загрязнения воды и воздуха, смягчат последствия от изменения климата, включая экстремальные погодные явления, восстановят биоразнообразие планеты и улучшат качество жизни и здоровья населения земли.

Тех усилий, которые предпринимаются сегодня на международном уровне, недостаточно. Есть ощущение, что ситуация с климатом несколько выходит из-под контроля. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин.

"В последнее время действительно появилось несколько различных исследований, которые показывают, что, если мы не одумаемся и не остановим процесс нарастания климатических изменений, то дальше ситуация может развиваться по катастрофическому сценарию, и мы будем закрывать одну точку невозврата за другой", – заявил эксперт.

Основной посыл климатологов, по мнению Юлкина, заключается в том, что человечество "слишком близко подошло к точке невозврата. Если мы ее перейдем, то дальше ситуация начнет сыпаться как снежный ком или как кости домино".

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