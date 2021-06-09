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"Утро на Sputnik'e": зря смеялись над Гретой Тунберг – мир ждет катастрофа

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Мировые эксперты в области экологии и изучения климата утверждают, что лидеры мировых держав игнорируют реальность, и это ведет планету к гибели.

Эксперты бьют в набат - прогрессирующее изменение климата и потеря биоразнообразия на Земле с каждым днем все больше угрожает выживанию всех видов на нашей планете.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
Экологическая катастрофа в Турции – Мраморное море покрылось слизью
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Ученые предупреждают, что, если мировые лидеры и сильные мира сего наконец-то не признают эту проблему в полном объеме, последствия будут чудовищными и непредсказуемыми. Эксперт с мировым именем Даниэль Блюмштейн, профессор Института окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе отметил, что не будет преувеличением сказать, что цивилизации грозит коллапс при таком отношении к проблемам экологии и охране природы. Попробуем разобраться в проблеме с российскими экспертами - директором программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексеем Кокориным и генеральным директором Центра экологических инвестиций Михаилом Юлкиным. А также – нужен ли нам праздник – Международный день друзей – расскажет психолог Тина Парфений.

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