Ларюшина: 50 лет назад Финляндия была как Молдова

Утро на Sputnik’e Ларюшина: 50 лет назад Финляндия была как Молдова

Еще 50 лет назад потребление населения Финляндии было очень схожим с потреблением современных молдаван. Финляндия также переживала высокую миграцию, существовали большие отклонения в разнице потребления и разрыв в социальных группах - были и богатые, но большинство были бедными. Помимо этого, финны испытывали проблемы, связанные с алкоголизмом и высоким уровнем заболеваний. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"К власти в Финляндии пришли люди, которые вместо индивидуальных интересов смогли сформулировать повестку и начать проводить социальные реформы. Сегодня Финляндия является страной с самым низким уровнем кардиозаболеваний, особенно среди мужчин. Это результат социальной программы: финны признали, что для них чрезмерное потребление соли стало проблемой, и поэтому они стали потреблять меньше соли. Все население поддержало это начинание. Финны доказали, что они могут это делать", - говорит эксперт.

Так, рассказала Ларюшина, в финском обществе начала формироваться новая повестка, а к власти стали приходить люди, предлагавшие наиболее выгодные шаги в этом направлении.

Ларюшина отметила, что школьную систему образования в современной Финляндии считают "одной из самых лучших, поскольку там дети не мучаются, не пугаются и не работают вхолостую на оценки, а будут востребованы в жизни".

В заключение экономист напомнила, финны продвинули квоту для женщин, не столько ради гендерного равенства в обществе, а для повышения их экономической состоятельности. Кроме этого, была масса других подобных инициатив.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova