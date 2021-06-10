Тромбицкий: какие виды рыб скоро исчезнут в Днестре

В последние десятилетия естественный процесс эвтрофикации реки Днестр ухудшает качество ее воды за счет интенсивного размножения микроводорослей. Особо уязвимыми для летнего "цветения" воды стали Кучурганское водохранилище, плавневые озера и Днестровский лиман, где происходит гибель рыб, зоо- и фитобентоса.
Это связано с тем, что интенсивно размножающиеся микроводоросли обладают большой суммарной поверхностью клеток, которая обеспечивает максимальную биомассу и создает основную угрозу для остальной биоты. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы поговорили с председателем Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras экологом Ильей Тромбицким.
"Вы знаете, что сейчас идет эвтрофикация воды в реке Днестр. Увеличение объемов органических веществ влияет на видовой состав рыб. Почему? Потому что в Днестре всегда доминировали и продолжают доминировать карповые рыбы, которые такое повышение органического загрязнения воспринимают нормально", – говорит эксперт.
"Поэтому я не вижу слишком большого влияния от повышения органического загрязнения в воде на различные виды рыб. Но, конечно, в период размножения это снижает выживаемость у поколения молодых рыб", – заключил собеседник.
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