Тромбицкий: какие виды рыб скоро исчезнут в Днестре

Эколог рассказал о процессе эвтрофикации в дельте Днестра и о видовом составе рыб главной водной артерии Молдовы.

Утро на Sputnik’e Тромбицкий: какие виды рыб скоро исчезнут в Днестре

В последние десятилетия естественный процесс эвтрофикации реки Днестр ухудшает качество ее воды за счет интенсивного размножения микроводорослей. Особо уязвимыми для летнего "цветения" воды стали Кучурганское водохранилище, плавневые озера и Днестровский лиман, где происходит гибель рыб, зоо- и фитобентоса.

Это связано с тем, что интенсивно размножающиеся микроводоросли обладают большой суммарной поверхностью клеток, которая обеспечивает максимальную биомассу и создает основную угрозу для остальной биоты. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы поговорили с председателем Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras экологом Ильей Тромбицким.

"Вы знаете, что сейчас идет эвтрофикация воды в реке Днестр. Увеличение объемов органических веществ влияет на видовой состав рыб. Почему? Потому что в Днестре всегда доминировали и продолжают доминировать карповые рыбы, которые такое повышение органического загрязнения воспринимают нормально", – говорит эксперт.

Те рыбы, продолжил Тромбицкий, которые любят только чистую воду, их в Молдове и так было немного. В первую очередь это, конечно, лососевые. У нас в Молдове таких видов нет и не было, поскольку они обитают выше по течению Днестра в зоне Карпат.

"Поэтому я не вижу слишком большого влияния от повышения органического загрязнения в воде на различные виды рыб. Но, конечно, в период размножения это снижает выживаемость у поколения молодых рыб", – заключил собеседник.

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