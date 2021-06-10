"Утро на Sputnik'e": национальный колорит – Молдова встречает туристов фекалиями

Посетившие Молдову иностранные туристы шокированы тем, что одна из красивейших рек Европы превращена тут в зловонную клоаку.

Украинский блогер, Михаил Закусилов снял мини-сериал "Днестр – от истока до моря", часть съемок, разумеется, происходила на территории Молдовы. Режиссер был шокирован тем, что увидел возле города Сороки, где в нескольких метрах от грандиозного сооружения, одного из символов страны, средневековой крепости, в воду уже 20 лет денно и нощно льется бурный поток нечистот и фекалий.

Почему в Молдове невозможно наладить современное отношение к реке, из которой пьют жители страны? Как бурлящий водоворот фекалий соотносится с цивилизационными устремлениями страны? Попытаемся выяснить это у бывшего мэра Сорок Виктора Сэу и эколога Ильи Тромбицкого. А также – ждут ли Молдову в союзном государстве Россия-Беларусь – расскажет Алексей Плотников, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики.

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