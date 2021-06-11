Плотников: ждут ли Молдову в союзе Россия-Белоруссия

Доктор исторических наук рассказал о диалектических законах, участвующих в создании новых государств, а также оценил интеграционный потенциал союза России и Белоруссии.

Утро на Sputnik’e Плотников: ждут ли Молдову в союзе Россия-Белоруссия

Есть такой очень популярный английский термин "wishful thinking" – принятие желаемого за действительное. Законы создания и распада государств, как и возникновение новых – очень индивидуальны, здесь нет какой-то кальки.

Если говорить о распаде Британской колониальной империи, которая была океанской, то это закономерно для всех океанских морских империй, которые в итоге распались. Если вспомнить Российскую империю, то она строилась по совершенно иным законам и концепциям, у нее был абсолютно другой, сухопутный формат. Именно поэтому диалектические законы дальнейшего развития государств тоже очень индивидуальны. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Алексей Плотников.

"Поэтому я бы подчеркнул важность союза России и Белоруссии, как реальную перспективу присоединения к этому союзу других постсоветских государств, государственных образований и территорий. Это то, чего больше всего боятся наши извечные "друзья" на Западе. Они прекрасно понимают, что, если процесс будет запущен, то он может привести к самому страшному для них – поэтапному восстановлению того, что было раньше Российской империей, а потом Советским союзом. С точки зрения государственного потенциала, это было одно и то же", – считает эксперт.

Плотникова полагает, что, "если удастся сделать союз России и Белоруссии настоящим и наполнить его конкретным содержанием, то это станет прекрасным импульсом для дальнейшей интеграции или реинтеграции постсоветского пространства".

Какие нынешние независимые государства могут присоединиться к этому союзу? Профессор Высшей школы экономики считает этот вопрос отдельным, но, в принципе, понятным.

"Еще раз хотел бы подчеркнуть, что реализация концепции объединения, пусть даже конфедеративного на начальном этапе, но, все же объединения, России и Белоруссии – это очень мощный импульс для интеграции постсоветского пространства", – заключил собеседник.

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