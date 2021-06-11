Плотников: ждут ли Молдову в союзе Россия-Белоруссия

Есть такой очень популярный английский термин "wishful thinking" – принятие желаемого за действительное. Законы создания и распада государств, как и возникновение новых – очень индивидуальны, здесь нет какой-то кальки.
Если говорить о распаде Британской колониальной империи, которая была океанской, то это закономерно для всех океанских морских империй, которые в итоге распались. Если вспомнить Российскую империю, то она строилась по совершенно иным законам и концепциям, у нее был абсолютно другой, сухопутный формат. Именно поэтому диалектические законы дальнейшего развития государств тоже очень индивидуальны. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Алексей Плотников.
"Поэтому я бы подчеркнул важность союза России и Белоруссии, как реальную перспективу присоединения к этому союзу других постсоветских государств, государственных образований и территорий. Это то, чего больше всего боятся наши извечные "друзья" на Западе. Они прекрасно понимают, что, если процесс будет запущен, то он может привести к самому страшному для них – поэтапному восстановлению того, что было раньше Российской империей, а потом Советским союзом. С точки зрения государственного потенциала, это было одно и то же", – считает эксперт.
Какие нынешние независимые государства могут присоединиться к этому союзу? Профессор Высшей школы экономики считает этот вопрос отдельным, но, в принципе, понятным.
"Еще раз хотел бы подчеркнуть, что реализация концепции объединения, пусть даже конфедеративного на начальном этапе, но, все же объединения, России и Белоруссии – это очень мощный импульс для интеграции постсоветского пространства", – заключил собеседник.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>