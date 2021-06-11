Руденко: может ли Молдова озолотиться, продавая в Россию розе

Во всемирный день розового вина российский винный эксперт рассказал о модных тенденциях виноделия и о том, что сейчас происходит с остромодным трендом на розе.

Утро на Sputnik’e Руденко: может ли Молдова озолотиться, продавая в Россию розе

Несколько лет назад розовые вина были ультрамодным трендом. В какой-то период розе стало очень актуальным. Сейчас эта мода в мире поутихла, но в России и Молдове она вполне себе довольно активно живет, и розовые вина продолжают пользоваться спросом и интересом. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал российский винный эксперт и критик, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.

"В мире вина существуют такие понятные вещи, как модная тенденция. Одно время были очень модными простые игристые вина типа просекко. Свой модный период пережили вина из ароматных сортов, даже иногда с остаточным сахаром – это полусухие мускаты, сладкое игристое Асти. Была мода на французский сорт вина пино нуар. Потом состоялся триумф розовых вин. Сейчас остромодными винами считаются квеври и оранжевые вина Грузии", – говорит эксперт.

По мнению Руденко, мода на винные тренды меняется каждые несколько лет. Новая тенденция держится, потом постепенно ослабевает, но продолжает оставаться на уровне недавней моды. Интерес к ней несколько остывает, после чего ее совсем забывают.

"Розовые вина сейчас находятся в периоде угасания своего остромодного тренда, но, тем не менее, розе продолжает оставаться достаточно актуальным: о розовых винах продолжают говорить и писать", – заключил собеседник.

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