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"Утро на Sputnik'e": мир, война, нейтралитет – чем закончится противостояние Запада и РФ

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210611/35073829/utro-na-sputnike-mir-voyna-neytralitet-protivostoyanie-zapad-russia.html

Геополитическая ситуация на планете далека от идиллии – противоречия так называемых полюсов силы только обостряются – что ждет мир?

Санкции, противоречия, недружественная риторика, обвинения – ситуация в мире остается напряженной и конца этому пока, увы, не видно. Стоит ли ожидать "оттепели" или эскалации геополитических противоречий на планете?

А также – 11 июня – Европейский день розового вина. Насколько оно популярно в мире и России, и может ли Молдова стать главным поставщиком розе?

Обо всем этом – в беседе с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Безпалько и ведущим российским винным экспертом и критиком, преподавателем школы сомелье Денисом Руденко.

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