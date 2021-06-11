"Утро на Sputnik'e": мир, война, нейтралитет – чем закончится противостояние Запада и РФ

Геополитическая ситуация на планете далека от идиллии – противоречия так называемых полюсов силы только обостряются – что ждет мир?

Санкции, противоречия, недружественная риторика, обвинения – ситуация в мире остается напряженной и конца этому пока, увы, не видно. Стоит ли ожидать "оттепели" или эскалации геополитических противоречий на планете?

А также – 11 июня – Европейский день розового вина. Насколько оно популярно в мире и России, и может ли Молдова стать главным поставщиком розе?

Обо всем этом – в беседе с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Безпалько и ведущим российским винным экспертом и критиком, преподавателем школы сомелье Денисом Руденко.

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