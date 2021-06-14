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Алла Токарчук
© Sputnik / Mihai Caraus

Токарчук - о пандемии: расслабляться нельзя, опасность не миновала

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Эксперт в области эпидемиологии рассказала о преимуществах волнового карантина, о новом дельта-варианте индийского штамма и напомнила, что расслабляться не время.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: расслабляться ни в коем случае нельзя, опасность не миновала

Молдова еще не переживала настоящий пик коронавируса. Наши суждения основаны на цифрах и данных статистики, но мы не знаем реального пика заболеваний в нашей стране. Волна британского штамма и новых мутаций началась в Молдове еще в декабре 2020 года, и реально то, что нам удалось выйти из нее уже в апреле, поскольку многие к тому времени уже переболели. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

Медицинские работники в инфекционной больнице
© Sputnik / Кирилл Брага
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"В то же время, когда мы наблюдаем всплеск числа заболевших, люди интуитивно начинают носить маски, снижать число контактов и больше времени находиться дома, то есть включаются механизмы защиты, которые приостанавливают пути заражения. Очень удачным стал волновой карантин, который применили многие страны: 10 дней люди находились на карантине, 20 дней работали, потом снова 10 дней карантина и снова выход на работу", - рассуждает эксперт.

Токарчук считает, что какие-то методы защиты сработали и показатели заболеваемости резко упали. Но надо помнить, что это был не дельта-вариант индийского штамма.

"Еще год назад, когда пандемия только начиналась, в Индии, граничащей с Китаем, где зафиксировали первую вспышку альфа-штамма, вспышек заболеваемости не было. Многие пытались использовать этот факт в пользу своих конспирологических теорий, мол, в Индии низкий уровень жизни, но они не болеют. И что произошло сейчас?" - задала вопрос эпидемиолог.

Токарчук заключила, что судя по всему, на альфа-штамм у индусов в иммунитете была какая-то историческая защита, благодаря чему они прошли его без большого числа заболевших. На штамм дельта у них защиты не оказалось и сейчас они переживают катастрофу. Именно поэтому надо быть очень бдительным.

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