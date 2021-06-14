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"Утро на Sputnik'e": "святая кровь" – к Всемирному дню донора крови

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Sputnik Молдова
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Осталось ли место благородству и бескорыстию в наше время, и почему в Молдове исчезло звание "Почетный донор".

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. Слово "донор", как известно,  происходит от латинского "donare" – "дарить". В случае с донорами крови подарком для реципиента часто является жизнь, а это, вероятно, лучший подарок.

День донора крови. Архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
Глава центра переливания крови рассказала о донорстве во время пандемии

В этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека. О проблемах молдавских доноров поговорим с настоящим ветераном этого движения – основателем Ассоциации доноров крови Валерием Славинским.

А также – почему в разных странах мира наблюдаются разные тенденции в развитии ситуации с коронавирусом – об этом в беседе с экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.

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