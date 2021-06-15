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Павел Мидриган
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Мидриган: всегда ли олигарх - это зло

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Sputnik Молдова
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Эксперт в области права рассказал, кто такие олигархи, почему на людей бизнеса в политике смотрят с подозрением и в чем ценность успешных олигархов для Молдовы.

Утро на Sputnik’e
Мидриган: всегда ли олигарх - это зло

Тема олигархов актуальна во всех странах мира на протяжении истории человечества. Стоит вспомнить самых крупных демократов: одним из них был 16 президент США и противник рабства Авраам Линкольн, дядя которого являлся рабовладельцем. Это были люди, владевшие большими денежными возможностями и ушедшие во власть. "Во многих странах мира есть такие миллионеры, или вы думаете, что во власть приходят с улицы?" – задал вопрос в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области права и адвокат Павел Мидриган.

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© Pixabay / kaboompics
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"Вопрос олигархии очень древний. Классическое определение этого политического режима: олигарх – это лицо с большими финансовыми возможностями, то есть человек бизнеса, который идет в политику. В обществе принято, что таким людям нет места в политике, поскольку есть угроза, что они, защищая свой бизнес, начнут лоббировать собственные интересы", - говорит эксперт.

Вы посмотрите на состав Конгресса США, приводит пример Мидриган, больше половины из сидящих там являются миллионерами. А Билла Гейтса можно назвать олигархом?

Мы же не можем его заклеймить, если он вдруг захочет заняться политикой в американском Конгрессе. Именно поэтому людей надо оценивать по их делам.

"Преуспевающий или богатый человек обладает мозгами и работой, таких людей должно быть больше. Проблема в том, что власть в бедных странах – это возможность решать собственные проблемы и крышевать свои интересы, поскольку глобальные вопросы решает небольшая кучка людей", - считает адвокат.

По мнению Мидригана, не стоит клеймить человека за то, что он является олигархом. Наоборот, таких крупных бизнесменов в нашем обществе надо приветствовать, потому что только преуспевающий человек обладает полезным опытом для страны и народа.

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